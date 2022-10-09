Взрыв на Крымскому мосту: Путин созывает Совбез РФ на 10 октября, Пескова спрашивают, как трактовать российскую ядерную доктрину 9 октября, 23:04 Российский диктатор Владимир Путин во время обсуждения с главой СК РФ Александром Бастрыкиным взрыва на Крымском мосту, 8 октября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин решил созвать Совбез РФ на 10 октября — на следующий день после того, как впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту, назвав его «терактом», в котором обвинил «спецслужбы Украины».

«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание российского Совбеза и будет ли на нем затрагиваться взрыв на Крымском мосту, сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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После этого Пескова спросили, означают ли слова Путина, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал он в ответ.

9 октября Путин впервые прокомментировал произошедший накануне взрыв на Крымском мосту. Он назвал его «терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации» и обвинил в его совершении «спецслужбы Украины».

21 сентября российский диктатор после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».