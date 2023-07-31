«Это норма и новая реальность». ГУР прокомментировало очередной налет дронов на Москву

31 июля, 15:39
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Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

В украинской разведке назвали очередную атаку дронов на Москву нормой и новой реальностью, «к которым россияне должны привыкать».

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона сообщил, что, начиная войну против Украины, Россия должна была понимать, что боевые действия перенесутся на ее территорию.

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«Это норма и новая реальность, к которым россияне должны привыкать. Бизнес в РФ должен понимать, что преступления Кремля приводят в тупик не только режим Путина, но и всю страну. Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану», — сказал представитель украинской разведки.

Юсов добавил, что Кремль пытается замолчать налет беспилотников на Москву, чтобы не разочаровать ее жителей.

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Для российского диктатора Владимира Путина, по его словам, атака на Москву — это чрезвычайно чувствительный момент.

«Они боятся настроений внутри самой Москвы. Путин делает вид, что ничего не произошло, приехал на парад, ничего не говорил о потерях. Строят альтернативную картинку, которая все больше разрывается с реальностью», — резюмировал он.

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В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Москва Беспилотник Атака Украинская разведка ГУР Дроны

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