«Москва в огне, а он принимает парад в Петербурге». Удар по самой дорогой недвижимости в РФ и неуверенность Путина — интервью с Цимбалюком 31 июля, 16:17 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Блогер и журналист Роман Цимбалюк, который постоянно анализирует российское информационное пространство, в интервью Radio NV рассказал, как москвичи отреагировали на удар беспилотниками по столице, а также о том, как и почему изменилась риторика диктатора Владимира Путина.

— Знаю, что вы вынуждены наблюдать, как на подобные взрывы в Москве реагируют наши враги, что они пишут. А чего они требуют от власти именно сейчас?

— На самом деле очень интересно, но российское телевидение эту тему обходит стороной. Они сделали монтаж в своей голове и этого нет. Понятно, что сильно никто не скрывает — есть сообщения в телеграмах и Министерства обороны фашистской России, Собянина. Но нет обсуждения, обсасывания этого в эфире.

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Тем более, сейчас в Петербурге парад. Не сейчас — он закончился несколько часов назад. Путин принимает парад, всех поздравляет… То есть, скорее всего, будет так же, как уже было неоднократно.

Например, помните, когда впервые к кремлевским стенам, в частности к куполу кремлевского дворца, долетели наши беспилотники. И они сначала очень обиделись, много об этом говорили, но на государственном телевидении ни разу не были продемонстрированы соответствующие кадры, хотя они ими обменивались в телеграме очень активно.

Если говорить о россиянах, что они там себе думают. Да ничего они не думают, от слова вообще. А надо, чтобы они думали. Для этого нужен «хлопок», чтобы это происходило все чаще и чаще.

Они же каждый день атакуют украинские города. В Сумах погибшие, раненые. Они должны знать, что за каждый удар будет возмездие, что к ним прилетит.

Поэтому больше беспилотников — больших, меньших — и, возможно, что-то начнет меняться. Но во всяком случае, надо поздравить россиян с тем, что Москва перестала быть безопасным городом. И, как говорил классик-маньяк, «мы еще ничего не начинали».

— Вы долго работали в Москве. Я бы хотел вас расспросить о символике этого места — Москва-Сити. Это комплекс зданий в западном стиле. Им очень гордились. Можно ли оценить, каким ударом по «достоинству» это является?

— Я, если вы позволите, тему фаллических символов продолжать не буду, хотя аналогия интересная.