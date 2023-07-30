Говорят, что «пресекли». Атака беспилотников на Москву: в Минобороны РФ отреагировали 30 июля, 07:54 Последствия атаки беспилотников (Фото:REUTERS/Stringer)

После ночной атаки беспилотников на Москву в Министерстве обороны РФ заявили, что они «пресекли попытку террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве».

Об этом написала пресс-служба российского ведомства в Telegram.

По их данным, якобы один «украинского БПЛА» уничтожен в воздухе «средствами ПВО» над территорией Одинцовского района Московской области.

Видео дня

Еще два беспилотника «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы» и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 30 июля, город якобы атаковали «украинские беспилотники».

Первый беспилотник атаковал в Москва-Сити 10 этаж башни IQ-квартала, где находится офис Министерства цифрового развития РФ. В этой же башне размещены еще два российских министерства — Минэкономразвития и Минпромторг.

Один человек пострадал от взрыва в башне Око-2 в Москва-Сити, сообщили в экстренных службах.