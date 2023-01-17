Производитель Leopard сможет передать Украине 15 танков 17 января, 23:24 Танк Leopard (Фото:NewsLubuski / East News)

Производитель оружия Rheinmetall может передать украинским военным от 10 до 15 танков Leopard 2 в 2023 году, если правительство Германии примет соответствующее решение.

Об этом сообщили Frankfurter Allgemeine Zeitung в Rheinmetall.

Там добавили, что ремонт Leopard 2 достаточно дорогой, поэтому компания не может самостоятельно его профинансировать.

Ранее председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что его компания готова передать Украине танки не ранее 2024 года, так как ремонт занимает много времени. Так, машины надо не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Для этого танки полностью разбирают, а затем перестраивают. Он рассказывал, что на складах концерна сейчас есть 110 списанных танков Leopard первой и второй моделей.

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17 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками о возможной передаче Украине тяжелых танков, но любые объявления должны быть согласованы с партнерами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда. Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

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13 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.

