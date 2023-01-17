Шольц заявил, что Германия ведет переговоры с партнерами о танках Leopard для Украины 17 января, 21:33 Федеральный канцлер Олаф Шольц на встрече немецкого правительства в Берлине, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками о возможной передаче Украине тяжелых танков, но любые объявления должны быть согласованы с партнерами.

В интервью Bloomberg Шольц сказал, что «всегда думает о ситуации»: «Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не действуем в одиночку».



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Он подтвердил, что Германия «поддерживает Украину так долго, как это необходимо, всеми средствами, которые может использовать», но ее цель также избежать «войны между Россией и НАТО».



Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда. Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

13 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.

Инфографика: NV