Шольц заявил, что Германия ведет переговоры с партнерами о танках Leopard для Украины

17 января, 21:33
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Федеральный канцлер Олаф Шольц на встрече немецкого правительства в Берлине, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Федеральный канцлер Олаф Шольц на встрече немецкого правительства в Берлине, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками о возможной передаче Украине тяжелых танков, но любые объявления должны быть согласованы с партнерами.

В интервью Bloomberg Шольц сказал, что «всегда думает о ситуации»: «Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не действуем в одиночку».

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Он подтвердил, что Германия «поддерживает Украину так долго, как это необходимо, всеми средствами, которые может использовать», но ее цель также избежать «войны между Россией и НАТО».

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Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда. Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

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13 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Военная помощь Поддержка Украины Олаф Шольц Война России против Украины танки Leopard

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