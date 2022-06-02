«Они разворачивают собственную историю». Эксперт о планах Берлина сделать крупнейшую армию в Европе и немецкую помощь Украине — интервью 2 июня, 23:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Планы немецкого канцлера Олафа Шольца реформировать Бундесвер и сделать его крупнейшей армией в Европе — поворотный пункт в истории ФРГ, как и поэтапная помощь Украине, рассказал Радио НВ Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

— Канцлер Германии Олаф Шольц обещал поставить Украине современную систему ПВО. Это он сказал в ходе дебатов в немецком парламенте, когда ему в очередной раз задали вопрос, почему вы не помогаете Украине? Можно сейчас очертить, насколько весома помощь от Германии? Потому что для Германии это в том числе и политический вопрос.

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— Да, вопрос Германии действительно такой сложный. Потому что с одной стороны действительно следует признать, что Германия совершает такой поворот. И надо понимать, что есть намерение сейчас фактически создать едва ли не самую большую армию в Европе в Германии. И это несмотря на то, что я хочу напомнить, что, в принципе, предыдущие несколько лет, и даже не несколько лет, а фактически с момента падения Берлинской стены, немецкие оборонные расходы и бюджет соответственно сокращались. И где-то в предыдущие несколько лет он составлял около одного процента ВВП. Иногда даже не 1% ВВП. Соответственно шло сокращение как Бундесвера, армии германской, так и оборонной промышленности, работавшей преимущественно на внешние заказы, а не на внутренний рынок. Отсюда, кстати, и определенные осложнения с затягиванием снабжения оружием. Так как политические определенные мотивы, так и все-таки технические, связаны с тем, что нужно время на изготовление необходимых видов боеприпасов, а также соответственно затем время на их снабжение.

И, конечно, то, что Германия сейчас выделяет сто миллиардов на развитие своих оборонных способностей, будет выделять. И планы, озвученные в частности канцлером Шольцом по закупке новейшего оружия для нужд ВМС Германии, сухопутных сил и других об этом свидетельствуют. И так же можно сказать, что и помощь Украине, которая уже была предоставлена, а были предоставлены противотанковые средства, гранатометы, стрелковое оружие, боеприпасы и пули к ним, это не полный запрос, с которым, конечно, обращалась украинская сторона. Он и касался тяжелого оружия. Но уже оказывала помощь Германия. И самое важное, конечно, мы ждем именно гаубицы, самоходную артиллерию, а также зенитки, которые должны наконец прибыть в Украину. Речь идет о Гепардах. Которые очень бы нам служили в положительном отношении сейчас непосредственно на передовой, потому что они как раз предусмотрены для отработки по штурмовой авиации, летящей на высоте три-четыре тысячи метров, а также по военным вертолетам, дронам и так далее, нам очень помогло.

И так же вопрос, касающийся политического решения, позволяющий Украине в рамках коммерческих контрактов сотрудничать с Германией, с компанией Rheinmetall, которая готова продавать Украине оружие и заключать соответствующие коммерческие контракты. Но на это требуется соответствующее решение правительства, потому что торговля оружием в любом государстве мира санкционируется и контролируется государством. Есть соответствующие экспортные контролирующие органы, которые этим занимаются. И мы ждем этого согласия. И как раз то, что анонсируется при поставке таких средств ПВО не ранее ноября-месяца этого года, свидетельствует о том, что просто нужно время на то, чтобы соответствующие предприятия в Германии изготовили ракеты, которые могут использоваться.

— Вы сказали, что сейчас Германия будет сильно инвестировать в свою армию, увеличивать ее, строить, но насколько я понимаю, поскольку она была агрессором во Второй мировой войне, у страны нет армии как таковой. И насколько я понимаю, у нее было ограничение, она не могла строить свою армию, или что-то изменилось с тех пор?

— Скажем, у нее было ограничение, но Германия входила и входит в НАТО. И я вам хочу сказать, что Германия насчитывала, чтобы было понимание, что Западная Германия во времена холодной войны на балансе этого государства находились более 4000 танков. Это большое количество, это очень много. И это как раз для обороны тогда восточного фланга фактически использовалось. На сегодняшний день больше не то, что ограничения, а самоограничения, которые делало немецкое правительство в отношении своих вооруженных сил. Вот они действовали больше, чем какие-либо ограничения.

— Если предположить, что все виды вооружений, в которых нуждается Украина и не только от Германии, но и от США, Украина получает в ближайшее время, этим летом вместе с обученным персоналом, на каком горизонте это будет иметь эффект?

— Если все эти запросы, которые идут с украинской стороны по артиллерии, самоходные, ствольной, реактивной, по дронам-камикадзе, беспилотникам в целом, которые тоже нужно в это направление очень активно усиливать, если это все будет удовлетворяться, то, в принципе, за период лета есть все шансы остановить продвижение противника на востоке. И затормозить фактически его атакующий потенциал и наступательные действия. То, что мы сейчас наблюдаем прямо в районе ведения боевых действий. Бахмут, Северодонецк, Лиман и другие населенные пункты. И уже к осени создавать еще больше предпосылок и плацдармов, возможностей для перехода к контратакующим действиям, в частности на юге. То, что мы видим сейчас на Херсонском направлении, имея уже, например, уже сейчас те же HIMARS или дополнительные мощности по самоходной артиллерии, я думаю, что у наших защитников там были бы больше возможностей, скажем, двигаться к освобождению украинских населенных пунктов. Поэтому если мы будем получать все, что действительно мы нуждаемся, это создаст предпосылки для перехода в контратаки и освобождения наших оккупированных территорий.

— Вы сказали о HIMARS. Целую неделю только об этом говорят. И я так понимаю, что сейчас нет столь окончательного решения, их получает Украина или не получает. Есть ли? Объясните. И что нам дают эти HIMARS?

— Насколько я понимаю, уже предварительно объявлена информация, и был брифинг буквально накануне в Пентагоне заместителя министра обороны, который как раз отвечал на вопросы, и в принципе понятно, что новый пакет помощи от США, он уже даже обнародован, он составляет 700 миллионов долларов…

— Да, сегодня Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции официально об этом объявили.

— Да. А потом был уже следующий брифинг в Пентагоне, где на вопросы журналистов профильный замминистра отвечал, и он более подробно рассказал, о чем идет речь, и какие это могут быть системы. И туда действительно войдут реактивные системы HIMARS, туда войдут боеприпасы, снаряды к гаубицам, которые мы уже используем, М-777, туда входит противотанковое вооружение, Джавелины нам известные и ракеты к ним. Туда входят вертолеты военные Ми-17, сейчас идет речь о том, чтобы дополнительно по дронам камикадзе так же, даже по ударным беспилотникам, практически выполняющим функции штурмовой авиации. То есть поняли…

— Что такое HIMARS, можно еще раз?

— HIMARS — это установка реактивной артиллерии, которая способна производить шесть залпов ракет до перезарядки, приравнивающихся к нанесению тактического удара управляемыми ракетами авиации. То есть надо понимать, что они способны вызвать серьезные разрушения и поражения целей противника. Второе. Эти снаряды ракеты оборудованы GPS-датчиками, которые соединяются в соответствии с беспилотниками, корректирующими огонь, что означает, что они точны, они способны точно попадать в ту цель, куда их направляют. В-третьих, то, что есть буква Н и буква I в начале названия, свидетельствует о том, что это High Mobility, то есть очень мобильная установка, которая, во-первых, способна перезаряжаться контейнером в течение пяти минут.

К примеру, такие установки, как Смерч, которые используются Россией, нужно 25−30 минут на перезарядку, это минимум. В этом преимущество. И кроме того, HIMARS, как и, например, такие установки, как М-270, они начинали разрабатываться, HIMARS позже в 1990-х, а М-270, которые должна поставлять Британия, они начали разрабатываться с 1980-х, и соответственно приспособлены к реалиям Холодной войны, противостоянию реактивной артиллерии советского образца, Градам и другим, которые использует Россия. То есть они как раз с расчетом того, чтобы поражать реактивную артиллерию противника. Дальность поражения разная. Те ракеты, которые объявлены для Украины. Это ориентировочно до 80 километров, это самый распространенный вид ракет, который может быть. Поэтому это современное, эффективное и нужное оружие для нас.

— Освобождение оккупированных территорий. Можно ли сказать, что некоторые задачи, например, если мы говорим об освобождении ОРДЛО, так сказать, ранее оккупированных Донецкой и Луганской областей, Крыма, потребуют следующего уровня вооружения, и можно ли надеяться, что успехи ВСУ, если они будут иметь место, стимулируют пересмотр нынешних лимитов оружия, которые просит Украина?

— Сразу начну с последнего, заставляют ли успехи Украины к пересмотру. Да, заставляют. И это фактические подтверждения, мы видели это на примерах того, как увеличивалось и расширялось оказание помощи Украине. Мы видели, что начиналось все с противотанковых комплексов и с комплексов ПЗРК, Стингер, других. И после того пошло, как увидели, как украинский народ, Вооруженные силы сопротивляются российской агрессии — отсюда и постоянное увеличение и финансирование потребностей правительством США и Конгрессом, на нужды Украины, отсюда и поставка артиллерии, которые пошли, так же и поставки таких ракет, как Brimstone Британии, комплексов Starstreak, бронемашин, техники и так далее.

Я думаю, что дальнейшие успехи, которые демонстрирует украинская армия, они также влияют на это. По крайней мере, сейчас можно констатировать, что исходя из того, как даже в публичной плоскости звучит фактически, потому что уже всем хорошо известно, в чем Украина нуждается. Потому что все это в информационном пространстве. Соответственно, этот запрос, видимо, постепенно удовлетворяется нашими партнерами, США, Британией, странами НАТО. И мы постепенно, пусть, возможно, не с такой скоростью, как бы нам, конечно, хотелось, как нам это нужно, но мы получаем то, в чем нуждаемся. Теперь о том, необходимо ли при освобождении какое-либо другое вооружение, кроме того, что сейчас передается…

— Если речь дойдет об освобождении ОРДЛО и Крыма. И это будет требовать, так сказать, на следующем уровне вооружений.

— Здесь нужно, я думаю, по порядку. Если мы ставим… Сначала для того, чтобы дойти до Крыма, нужно освободить Херсонскую область, надо освободить Запорожскую область…

— Николаевскую, там несколько общин тоже…

— Да, надо ставить задание вот так шаг за шагом. И тогда она себя постепенно оправдывает. Поэтому сначала надо освободить все наши южные рубежи, не дать противнику двигаться на востоке и выбивать его оттуда, а уже говорить о военных атаках на Крым или военном освобождении Крыма. Тем более у нас, в принципе, насколько я понимаю, нет на сегодняшний день какой-либо однозначной позиции в военно-политическом руководстве по этому вопросу. То есть мы слышали от руководителя разведки военной о том, что может быть освобождение, и украинские войска зайдут в Крым. Но слышали и президента Украины, который говорит о том, что мы освободим территорию по состоянию на 23 февраля, а затем будем заставлять Россию политико-дипломатическим путем осуществить деоккупацию тех оккупированных территорий после 1991 года. Поэтому суммируя могу сказать. Нам нужно сейчас оружие для того, чтобы выбросить противника с юга и с востока Украины. А поступающее оружие по моделям и по поставке его может быть достаточно, только нужно большее его количество, большее в разы количество боеприпасов к ним. И решение вопроса как по средствам ПВО и по поддержке по воздуху. Если это не может быть решено по мнению наших партнеров посредством поставок самолетов, то у них есть достаточно надежные и эффективные беспилотники, ударные и дроны, которые могут нам помочь в этом, в поддержке с воздуха.

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