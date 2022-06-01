Шольц пообещал Украине ПВО IRIS-T. Что известно об этих ракетах, которые, по его словам, могут защитить крупный город 1 июня, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Пусковая система IRIS-T SLM (Фото:Matti Blume / en.wikipedia.org)

1 июня, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине современные системы ПВО IRIS-T, с помощью которых, по его словам, можно «защитить целый крупный город от российских воздушных атак».

НВ рассказывает, что известо об этих системах.

Ракеты IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. Их начали разрабатывать в конце 1990-х, модернизируя существовавшие на тот момент ракеты Sidewinder, чтобы обеспечить повышенную маневренность и способность противодействоваь инфракрасному излучению.

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IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.

Модернизированные ракеты IRIS-T SL класса «земля-воздух» были разработаны по контракту Бундесвера и допущены к взятию на вооружение в 2017 году. По сравнению с базовой версией, IRIS-T SL оснащен усовершенствованным ракетным двигателем для увеличения дальности полета. Недавно введенный канал передачи данных в сочетании с инерциальной навигационной системой на основе GPS позволяет управлять ракетой из боевого центра. При заходе на посадку ракета наводится непосредственно на цель.

Ракета IRIS-T SL запускается из многофункционального контейнера (для хранения, транспортировки и стрельбы), обеспечивающего круговую защиту от самолетов, вертолетов, дронов и других ракет.

Ее можно легко интегрировать в различные существующие и перспективные системы ПВО путем подключения к системам управления огнем через стандартизированные и программные интерфейсы.

Существуют две версии ПВО IRIS-T: IRIS-T SLS ближнего радиуса действия и IRIS-T SLM среднего радиуса действия. Испытания IRIS-T SLM были завершены в январе 2022 года.

Вариант IRIS-T SLX с дальним радиусом действия, который позволит поражать цели на расстоянии до 80 км и высоте до 30 км находятся на стадии разработки с апреля 2022 года.

Шведская армия взяла на вооружение наземную версию IRIS-T SLS, получившую обозначение Eldenhet 98, для замены ракетной системы RBS 70 в августе 2019 года. Четыре ракеты установлены на специальной версии гусеничной бронированной машины Bv 410 с радаром SAAB Giraffe 1X с электронным сканированием, встроенным в переднюю часть машины. Отмечалось, что дальность их действия — 10 км, а высота — 5 км.

Такие же системы приобрела Норвегия.

Ракеты IRIS-T SLM в апреле 2022 года были поставлены, в частности, в Египет. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, а высота — 20 км.

По данным СМИ, именно такие ракеты Германия намерена поставить в Украину.

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