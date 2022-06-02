Шольц посетит Литву, чтобы обсудить планы Германии по увеличению военного присутствия 2 июня, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Немецкий канцлер Олаф Шольц отправится в Литву на следующей неделе, чтобы обсудить планы Германии по увеличению военного присутствия в стране.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Spiegel.

Германия возглавляет подразделение НАТО на военной базе Рукла в Литве с 2017 года.

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Еще до начала войны России против Украины многонациональное соединение было увеличено с 1200 до 1600 военнослужащих дополнительными силами из Германии, Норвегии и других стран.

The Washington Post сообщал, страны Балтии и Польша просят НАТО значительно расширить военное присутствие на своей территории и предоставить новые возможности, такие как противовоздушная оборона из-за возможной агрессии со стороны России.

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