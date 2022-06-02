Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из американских HIMARS — посол США

2 июня, 18:59
Цей матеріал також доступний українською
Бриджит Бринк в в Киеве (Фото:Ambassador Bridget A. Brink / Twitter)

Бриджит Бринк в в Киеве (Фото:Ambassador Bridget A. Brink / Twitter)

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Во время брифинга в Киеве в четверг, 2 июня, Бринк прокомментировала выделение США нового пакета военной помощи Украине.

Видео дня
Читайте также:

«Президент Байден вчера подписал пакет военной помощи на 700 млн долларов, который включает дальнобойную артиллерию HIMARS. Это поможет украинским силам наносить более точные удары и [стрелять] на большее расстояние. Так что украинские войска будут решать, на какое расстояние стрелять», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=EOoJqGvy5IE&t=601s

Системы HIMARS могут оснащаться оперативно-тактическими ракетными комплексами Lockheed Martin ATACMS с баллистической ракетой. Дальность полета этой ракеты составляет около 300 км, а версия PrSM может преодолевать до 500 км.

Читайте также:

Учения с применением HIMARS на Филиппинах в апреле 2016 года (Фото:REUTERS/Erik De Castro) Украине нельзя стрелять из HIMARS по РФ. США балансируют между стремлениями помочь защититься от Путина и не провоцировать его — NYT

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

План ответа США на ядерный удар доведен до РФ по закрытым каналам – Александр Мартыненко

https://www.youtube.com/embed/ml8306Q-pL0
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Посольство США в Киеве Украина-США РСЗО Посольство США в Украине Бриджит Бринк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X