Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из американских HIMARS — посол США 2 июня, 18:59 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк в в Киеве (Фото:Ambassador Bridget A. Brink / Twitter)

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.

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Во время брифинга в Киеве в четверг, 2 июня, Бринк прокомментировала выделение США нового пакета военной помощи Украине.



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«Президент Байден вчера подписал пакет военной помощи на 700 млн долларов, который включает дальнобойную артиллерию HIMARS. Это поможет украинским силам наносить более точные удары и [стрелять] на большее расстояние. Так что украинские войска будут решать, на какое расстояние стрелять», — сказала она.



Системы HIMARS могут оснащаться оперативно-тактическими ракетными комплексами Lockheed Martin ATACMS с баллистической ракетой. Дальность полета этой ракеты составляет около 300 км, а версия PrSM может преодолевать до 500 км.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

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