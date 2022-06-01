Миллионы патронов, тысячи гранат и мин. Шольц рассказал, какое оружие Германия уже передала Украине

1 июня, 18:13
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин уже передал Киеву более 15 миллионов патронов, сотни тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

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Об этом он сказал, выступая перед немецким парламентом, сообщает Die Welt.

По его словам, Украине были переданы обширные взрывчатые вещества, пулеметы и десятки грузовиков с материалами, например, для противодействия дронам. Шольц добавил, что обучение украинских военнослужащих в Германии обращению с оружием завершится через несколько дней.

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Канцлер добавил, что поставки оружия были непрерывными с начала войны.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отрицает, что его страна мало помогает Киеву и напомнил, что Украина скоро получит, в частности, немецкие САУ PzH 2000.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Берлин Война в Украине Олаф Шольц

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