Анонимный донор пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов на зарплаты военным во время шатдауна

Пентагон и Белый дом не раскрывают имя благотворителя, который пожертвовал 130 миллионов долларов на зарплаты военным (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Пентагон принял анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов от донора для выплаты зарплат американским военным во время шатдауна . Чиновники не уточняют имя благотворителя, пишет Politico 24 октября.

Президент Дональд Трамп подтвердил пожертвования, назвав донора « другом», который предложил деньги по патриотическим соображениям.

Представители Белого дома и военные чиновники не сообщают, кто является донором и был ли подарок должным образом проверен.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Министерство обороны приняло деньги «на основании своих общих полномочий по принятию подарков». Министерство отказалось отвечать на вопрос о том, является ли донор гражданином США или иностранцем.

«Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих. Мы благодарны за помощь этому донору после того, как демократы решили не платить зарплаты военным», — сказал он.

В то же время в Белом доме отметили, что сумма выплат военным за первую половину октября составляет 6,5 млрд долларов. Аналитики оценивают, что пожертвование покроет около трети однодневной зарплаты американских войск.

Politico указывает, что для публичных пожертвований на федеральные военные программы доступны определенные счета. Они, как правило, ограничиваются конкретными проектами, такими как строительство спортивных сооружений в военных академиях, и заранее утверждаются Конгрессом. Представители Белого дома не уточнили, как пожертвование в 130 миллионов будет направлено в федеральное казначейство.

Также по правилам Министерства обороны США, любые пожертвования на сумму более 10 000 долларов в пользу военнослужащих или членов их семей должны проверяться этическими инспекторами, чтобы убедиться, что «донор не имеет интересов, которые могут быть существенно нарушены» этим пожертвованием, сказано в материале.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.

15 октября Сенат США в девятый раз отклонил принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства.

По данным Reuters, шатдаун может стоить экономике США до 15 миллиардов долларов в неделю в виде потерянного производства.