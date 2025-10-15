Сенат США в восьмой раз отклонил бюджет: шатдаун продолжается третью неделю

Сенат США восьмой раз подряд отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования федерального правительства. Это означает, что шатдаун — частичное прекращение работы правительства — продолжается уже третью неделю.

Об этом сообщает The Hill.



Против законопроекта проголосовали 49 сенаторов, «за» — 45. Для принятия документа нужно было не менее 60 голосов.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун, раскритиковал заявления о том, что демократы готовы продолжить блокирование правительства «еще на несколько недель».

«Демократы не успокоятся, пока семьи военных и госслужащих не будут стоять в очередях за продуктами или не пойдут к кредиторам в день выплаты зарплаты», — заявил Тун.

Президент США Дональд Трамп ранее поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат американским военным несмотря на шатдаун. По словам Трампа, без этого решения «военные не получили бы зарплаты».

Он также обвинил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в блокировании бюджета, отметив, что Шумер якобы заявил: «во время шатдауна с каждым днем становится лучше».

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил законопроект краткосрочного действия, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить в него продолжение медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.

В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.