Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства, шатдаун может стоить $15 млрд в неделю

Сенаторы проголосовали 51 против 44 за предложение, которое предусматривало финансирование правительства до конца ноября (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Сенат США в девятый раз отклонил принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства, шатдаун продолжается .

The Hill сообщает, что сенаторы проголосовали 51 против 44 за предложение, которое предусматривало финансирование правительства до конца ноября. Для его принятия нужно было набрать 60 голосов.

Голосование состоялось на 15-й день закрытия правительства, законодатели не чувствовали никакого прогресса в решении вопроса.

Демократы продолжают настаивать на том, что до конца месяца необходимо решить вопрос об окончании срока действия повышенных субсидий на медицинское обслуживание.

В то же время республиканцы говорят, что будут вести переговоры о кредитах только после возобновления работы правительства. Обе партии признают, что их позиции являются непоколебимыми.

Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов пишет, что шатдаун может стоить экономике США до 15 миллиардов долларов в неделю в виде потерянного производства.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент оценил убытки в 15 миллиардов долларов в день. Он призвал демократов «стать героями» и присоединиться к республиканцам, чтобы положить конец шатдауну.

Бессент заявил, что закрытие правительства начинает «подрывать основы» американской экономики. По его словам, волна инвестиций в экономику США, в том числе в искусственный интеллект, является устойчивой и только начинается, но шатдаун становится все большим препятствием.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил законопроект краткосрочного действия, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить в него продолжение медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.

В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.