Трамп поручил Хегсету выплатить зарплату военным, несмотря на шатдаун: сотрудники других структур остаются без денег

Трамп поручил Хегсету проследить, чтобы военнослужащие не остались без своей регулярной зарплаты (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату жалования военнослужащим, несмотря на шатдаун . В то же время в ряде других федеральных структур сотрудников увольняют или отправляют в отпуск, пишет BBC .

Трамп подчеркнул, что глава Пентагона должен гарантировать своевременные выплаты военным, которые запланированы на среду, 15 октября.

«Я не позволю демократам держать в заложниках наши вооруженные силы и всю безопасность нашей страны с помощью их опасного шатдауна», — написал президент США в Truth Social.

Реклама

Республиканцы и демократы обмениваются обвинениями в срыве договоренностей по принятию бюджета, необходимого для возобновления работы правительства США.

Первая выплата после остановки работы правительства запланирована на 15 октября. В своем обращении Трамп призвал Хегсета «использовать все возможные ресурсы, чтобы военнослужащие получили свою заработную плату».

Многие сотрудники военного ведомства и военнослужащие попадают в категорию «необходимых», и поэтому должны выходить на работу, даже если зарплату им задерживают.

В то же время около 750 тысяч других федеральных служащих, что составляет почти 40% от общего количества, были отправлены в неоплачиваемые отпуска или уволены. По закону, после завершения шатдауна они должны получить весь долг по зарплате, однако администрация Трампа намекнула, что это может не произойти, отмечает BBC.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил законопроект краткосрочного действия, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить в него продление медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.

В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.