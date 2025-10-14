Спикер Палаты представителей заявил, что нынешний шатдаун может стать самым длинным в истории США

14 октября, 09:10
В США прогнозируют самый длинный в истории шатдаун (Фото: REUTERS/Michael A. McCoy)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что действующий шатдаун может стать самым долгим в истории страны. Он также подчеркнул, что не планирует вести переговоры с демократами, пока те не откажутся от своего главного требования, пишет АР.

Джонсон уточнил, что переговоры с демократической партией возможны только после того, как они приостановят свои требования, связанные со здравоохранением, и согласятся возобновить работу правительства.

«Мы приближаемся к одному из самых длительных шатдаунов в американской истории», — сказал он.

Джонсон добавил, что не располагает информацией о деталях увольнения тысяч федеральных служащих, которое осуществила администрация президента США Дональда Трампа.

Тем временем работа Палаты представителей остается приостановленной, поскольку спикер-республиканец отказывается созвать депутатов обратно в Вашингтон.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил законопроект краткосрочного действия, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить в него продолжение медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.

В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   США Конгресс США Сенат США Палата представителей Правительственный "шатдаун" в США Майк Джонсон

