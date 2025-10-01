В США впервые за семь лет наступил шатдаун

В среду, 1 октября, американское правительство прекратило свою работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о его финансировании. Об этом пишет Reuters .

Это уже 15-й правительственный шатдаун с 1981 года.

По предварительным оценкам, остановка деятельности правительственных учреждений приведет к задержке публикации отчета о занятости за сентябрь, замедлит авиасообщение, приостановит научные исследования и выплаты военным, а также временно отправит в отпуск около 750 тысяч федеральных работников, что ежедневно будет стоить государству примерно 400 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп предупредил демократов Конгресса, что шатдаун может открыть путь для «необратимых» решений о дополнительных сокращениях программ.

Шатдаун начался после того, как Сенат отклонил краткосрочный законопроект о финансировании, который обеспечил бы работу правительства до 21 ноября. Демократы выступили против этого решения из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для 24 миллионов американцев, которые должны были закончиться в конце года. Республиканцы настаивают, что этот вопрос должен решаться отдельно.

Всего на кону стоит 1,7 триллиона долларов, которые покрывают примерно четверть государственного бюджета в 7 триллионов.

Независимые аналитики предупреждают, что этот шатдаун может затянуться на более долгий срок, чем предыдущие.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, однако для принятия закона о расходах нужно 60 голосов в Сенате, то есть хотя бы семь демократов.



Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней в декабре 2018 — январе 2019 года, во время первого срока Трампа, из-за спора о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

20 сентября Трамп заявил о вероятности временной остановки работы правительства из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами относительно законопроекта о финансировании.

29 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс предупреждал, что правительство может оказаться на грани шатдауна после неудачной встречи Трампа с демократами.