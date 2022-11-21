Российские пропагандисты придумали Суровикину героического отца, который сбивал американские самолеты

21 ноября, 18:17
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Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский пропагандист и сотрудник ВГТРК Александр Сладков придумал командующему войсками оккупантов Сергею Суровикину отца-летчика, который якобы сбивал американские самолеты и героически погиб.

Сладков распространил фейк о том, что отец Суровикина — летчик Владимир Суровикин, который во время Корейской войны сбил три американских самолета и погиб, отводя свой истребитель от жилых домов. В российском Уссурийске в его честь установлена памятная доска. Фейковый фрагмент биографии Сергея Суровикина уже появился в статье о нем в российском Википедии.

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Как сообщают журналисты Полигон.Медиа и Telegram-канала Можем объяснить, летчик Владимир Суровикин, погибший в 1966 году на Дальнем Востоке, никак не связан с генералом Суровикиным. Правнук летчика Владимир Мазич сказал, что у его прадеда не было сыновей, а только дочь — его бабушка. По словам мужчины, их семья не знает, кто такой Сергей Суровикин: «Возможно, на Дальнем Востоке что-то напутали. У нас есть надежда, что это ошибка».

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Владимир Мазич добавил, что выступает против полномасштабного вторжения России в Украину. 27 февраля он писал, что «уважает украинцев за стойкость духа, но этот факт и так всем стал ясен в последние дни, и это уже не изменится».

«Очень прошу не делать его [Владимира Суровикина] участником войны в Украине, принесшей только горе и страдания сотням тысяч людей, и не делать его подвиг элементом чьей бы то ни было „красивой“ биографии», — написал Мазич в Facebook.

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Издание Медуза пишет, что фейк о связи летчика с генералом Суровикиным мог появиться еще до поста Сладкова — так, депутат заксобрания Приморского края Александр Захаров еще 11 ноября утверждал, что Суровикин — сын летчика Владимира Суровикина.

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Агентство Reuters отмечало, что после бегства российских оккупантов из Херсона и с правобережной части Херсонской области, о котором формально объявил Суровикин, российский генерал находится под растущим давлением.

https://www.youtube.com/embed/Ix3l29N4Ug4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Фейк Российская пропаганда Война России против Украины Сергей Суровикин

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