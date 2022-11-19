Удары на миллиард. Что планировали Путин и Суровикин в Украине 15 ноября 19 ноября, 11:45 Эксклюзив НВ Похоже, Путин доверяет Суровикину больше, чем Шойгу или Герасимову (Фото:REUTERS)

Украинская комплексная система ПВО показала впечатляющие результаты

Отслеживал события последних нескольких дней. Я знаю (по крайней мере, осведомлен), что на нескольких фронтах войны в Украине происходят важные события. Намерен освещать их, будьте спокойны. Впрочем, еще раз остановлюсь на применении авиации и ракетного оружия и вот почему. Дело в том, что эти средства обладают потенциалом радикально изменить общее течение этой войны. Бесспорно, картина пока иная, но никогда не знаешь наверняка: долгосрочные последствия не могут быть исключены.

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15 ноября

Во второй половине дня 15 ноября 2022 года Россия нанесла один из самых массированных ударов крылатыми ракетами по Украине с 24 февраля. В это же время в Киеве директор ЦРУ Уильям Бернс (который днем ранее встречался с главой ФСБ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, Турция) проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем я почти полностью уверен, что, опять же, эту операцию разрабатывал и ею руководил генерал армии Сергей Суровикин. Похоже, что он что-то вроде «путинского человека для этой войны»: тот, кому Путин доверяет больше, чем Шойгу или Герасимову (или любому другому генералу), и поэтому у Суровикина «непосредственный доступ к президенту». Это подтверждается сообщениями в российских социальных сетях, где Суровикина активно поддерживают Кадыров и Пригожин — и эти двое — одни из самых важных союзников Путина, которые еще остались.

(по поводу того, «почему так»: пока ясности нет. Возможно, все дело во внушительной внешности Суровикина, возможно, он не жалуется, а делает, что может тем, что у него есть. Конечно, может быть просто потому, что руки Суровикина такие же «грязные», как и у Путина…)

Удары сначала нанесли несколько бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, выпустившие крылатые ракеты Х-101 и Х-555 — как «обычно» с акватории Каспийского моря.

Также были задействованы два-три боевых корабля Черноморского флота: они выпускали крылатые ракеты 3М54 Калибр.

Передвижение российских тяжелых бомбардировщиков и российских военных кораблей в Черном море внимательно отслеживается спецслужбами НАТО, поэтому предупреждений было достаточно. НАТО отслеживало передвижение российских бомбардировщиков уже тогда, когда напряженность была не такой высокой, как после начала российской агрессии против Украины.

Причина? Они могут развертывать ядерное оружие.