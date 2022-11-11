«Козлом отпущения будет Суровикин». Путин полностью дистанцировался от принятия решений по Херсону — военный эксперт 11 ноября, 18:47 Сергей Суровикин докладывает Сергею Шойгу о необходимости отступить из Херсона, 9 ноября (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ констатировал, что российский диктатор Владимир Путин полностью дистанцировался от принятия решений по Херсону.

«На мой взгляд, российский диктатор Владимир Путин ясно понимает, что победные шаги и победный марш [для его армии] в этой войне закончились. Поэтому он официально назначает командующего группировкой Сергея Суровикина. Последний будет, как козел отпущения, если будут провалы. И обратите внимание, как Путин полностью дистанцировался от принятия решений по Херсону. Эти решения принимали Шойгу и Суровикин», — сказал Жданов НВ.

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В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.



Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

Российский диктатор Владимир Путин решил возложить всю ответственность за провал в Украине на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационными силами Сергея Суровикина.

В частности, пресс-секретарь главы кремлевский режим Дмитрий Песков отказался комментировать предстоящую потерю города и эвакуацию российских войск на левый берег Днепра, призвав обращаться с этим вопросом в минобороны.

«Это предложение Суровикина и решение Шойгу», — заявил спикер Путина.



Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что по состоянию на 11 ноября Украина почти полностью контролирует Херсон.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины у здания облгосадминистрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время, жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы спрятаться и не попасть в руки ВСУ.

ВСУ также освободили ряд городов и сел на южном направлении.

