«Сторонник ракетных ударов» с опытом в Сирии. Что известно о Сергее Суровикине, назначенном командующим войсками РФ в Украине 9 октября, 14:11 Сергей Суровикин (Фото:Минобороны РФ)

Российский диктатор Владимир Путин 8 октября назначил командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, более чем 30-летнюю карьеру которого британская разведка назвала полной «обвинений в коррупции и жестокости».

НВ кратко рассказывает, что о нем известно.

Как пишет Русская служба Би-би-си, еще в 1991 году Суровикин во время августовского путча в Москве руководил колонной БМП Таманской дивизии, столкнувшейся с защитниками «Белого дома» — сторонниками Бориса Ельцина.

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Он требовал уступить колонне дорогу, прозвучали предупредительные выстрелы, но в военных начали бросать камни и бутылки. Бронетехника задавила трех человек. Суровикин провел семь месяцев в следственном изоляторе Матросская тишина, но в конце концов обвинение с него сняли на основании того, что он «выполнял приказ».

Зверства в Чечне и Сирии

В 2004-м Суровикин был назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. Несколько раз его подчиненных обвиняли в правонарушениях. В частности, батальон Восток из состава дивизии напал на станицу Бородзиновскую. Согласно показаниям сведетелей, военные врывались в дома, избивали и грабили жителей аварской и русской национальностей, после чего начали загонять их во двор школы. Всех мужчин связали, положили лицом к земле и избивали — так они провели под проливным дождем шесть часов.

Сменив несколько должностей в министерстве обороны, в марте 2017-го Суровикин возглавил российскую авиационную группировку в Сирии. Под его командованием авиация РФ бомбила города, подконтрольные оппозиции, поддерживая лояльные Башару Асаду силы.



Позже Суровикина назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Он до этого не служил в авиации. Назначение было первым подобным случаем в истории этого вида вооруженных сил.

В Сирии подчиненных российского генерала также обвиняли в нарушении прав человека, в частности в бомбардировках химическим оружием и авиаударах по больницам. Сознательные атаки подтвердили и правозащитники. После этого Суровикин получил от Путина звание Героя России.

«Сторонник ракетных ударов»

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в 2016 году сообщил, что после оккупации Крыма в 2014-м Суровикин имел отношение к отправке на Донбасс российских военных. По его словам, тот, хотя и являлся командующим Восточным военным округом, работал не у себя в Восточной Сибири, а в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей, пресловутых «бурятских танкистов», цитирует Би-би-си Волкова. Официальных доказательств данной информации нет.

Как пишет издание, в начале полномасштабной войны Суровикин стал одним из фигурантов уголовных дел, возбужденных в Украине, из-за ударов авиации по гражданским объектам и гибели мирных жителей.



Медуза со ссылкой на источники, один из которых близок к Кремлю, другой — к правительству РФ, пишет, что Суровикин также является «сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре, в том числе гражданской». Собеседник издания утверждает, что у него «сантиментов нет».

В конце июня 2022 года Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области. 8 октября российский диктатор Владимир Путин назначил генерала командующим войсками РФ в Украине. Официальную причину не называли, но, вероятно, такое решение связано с провалами российской армии на поле боя. Назначение приветствовали недавние критики минобороны РФ — основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, они назвали Суровикина «настоящим воином» и «легендарной личностью».