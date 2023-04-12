Утечка документов Пентагона. Попавшие в сеть данные говорят о том, что армией РФ руководят дегенераты — Яковина

12 апреля, 17:02
NV Премиум
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Вид на здание Пентагона, 6 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Вид на здание Пентагона, 6 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Автор: Иван Яковина

Скандал с утечкой отчетов Пентагона и далее продолжается. Несмотря на попадание в сеть весьма чувствительных данных о странах Запада — в документах есть немало информации о Российской Федерации.

Что именно показала публикация данных Пентагона о России и её ВС разбирался в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Начать хочу сегодня с абсолютно грандиозной истории, которая случилась на неделе в США. Точнее сказать, она случилась по всему миру, но источником новостей в этой истории стали именно США, судя по всему. Сначала в интернете, а потом и в прессе стали появляться утечки якобы секретных документов из Пентагона. Большого внимания их появлению сначала люди не уделяли, потому что считали, что это все фейк и постановка. Но потом выяснилось, что вроде бы все это абсолютно серьезно.

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Теги:   США Россия Пентагон Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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