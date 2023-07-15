Старый, но надежный и безопасный. Литва предоставила Зеленскому на саммите НАТО необычный автомобиль 15 июля, 23:54 Президент Украины Владимир Зеленский получил от литовской госохраны необычный автомобиль для поездки на саммит НАТО (Фото:ELTA / ŽYGIMANTAS GEDVILA)

Литовская государственная охрана (VAT) предоставила для президента Украины Владимира Зеленского на время его визита на саммит НАТО не новый автомобиль, но самый безопасный из всего автопарка ведомства.

Об этом пишет издание Delfi.

Журналисты заметили, что почти все гости передвигались на новых и роскошных авто. Однако президент Украины получил в пользование ничем не приметный Mercedes Benz, которому уже 15 лет.

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Первый заместитель руководителя VAT Паулюс Немира рассказал интересные факты об этой машине. По его словам, этот Mercedes Benz является наиболее безопасным и надежным автомобилем во всем автопарке его ведомства.

«Он в отличном состоянии и на ходу. Главное — не год выпуска, а защита», — отметил Немира.

Заместитель руководителя Литовской госохраны раскрыл тонкости авто, которые не видны невооруженным глазом. В конструкцию автомобиля установлена броня со всех сторон, а окна — покрыты пуленепробиваемым стеклом.

На просьбу от журналистов рассказать больше о транспорте, представители ведомства отказались раскрывать всю информацию из соображений безопасности.

«Такие авто защищают людей внутри не только от пуль, но и взрывов. Есть дополнительные системы, которые подают кислород и помогут не задохнуться от дыма, и другие решения, которые в случае опасности спасают жизни», — резюмировал Паулюс Немира.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в котором принимали участие лидеры 31 страны Альянса, делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. На саммите присутствовал президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса без ПДЧ и получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

12 июля лидеры Большой семерки (G7) согласовали декларацию о поддержке Украины, которая станет основой для двусторонних соглашений о гарантиях безопасности.



Зеленский после саммита заявил, что Украина точно получит приглашение в НАТО после окончания войны, развязанной страной-агрессором Россией.