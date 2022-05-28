Белый дом готовится сделать заявление. США решили отправить Украине РСЗО и схожие артиллерийские системы — американские СМИ 28 мая, 08:29 Цей матеріал також доступний українською США также готовы отправлять в Украину высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS (на фото) (Фото:Spc. Russell J. Good)

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом со ссылкой на чиновников США сообщают The Wall Street Journal и New York Times напоминая, что о поставках РСЗО просил Киев и, как ожидается, такие системы помогут Украине отразить наступление России на Донбассе.

Видео дня

По информации NYT, Белый дом уже принял решение и готов объявить о нем публично, ориентировочно на следующей неделе. Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание. Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», пишет издание.

WSJ добавляет, что США также, вероятно, передадут Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы, известные как HIMARS. Это легкие реактивные системы залпового огня с дальностью действия, сравнимой с РСЗО. Однако в отличие от РСЗО, которая передвигается на гусеницах, HIMARS передвигается на колесном шасси.

Ранее CNN сообщала, что системы HIMARS также были в запросе Украины.

Американская пресса писала, что Белый дом сомневался в решении поставлять Украине РСЗО, опасаясь эскалации. Однако теперь источник NYT сообщил, что администрация Байдена готова «обоснованно аргументировать, что США не обеспечивают Украину возможностью нанести удар вглубь территории России».

21 мая, перед второй международной встречей по поставкам оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-встречи министров обороны более чем 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.