Встреча министров обороны 40 стран. Зеленский ожидает решения о передаче Украине систем залпового огня

21 мая, 16:49
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Американская реактивная система залпового огня M270 (Фото:MoD/Crown via Wikipedia)

Американская реактивная система залпового огня M270 (Фото:MoD/Crown via Wikipedia)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-встречи министров обороны более чем 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Португалии в субботу, 21 мая.

«Скажу честно, у нас большие ожидания. Я бы назвал это долгожданным процессом[…] Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам относительно поставок MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию», — сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что украинцы ведут войну на своей территории и обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине такое вооружение якобы из-за возможного использования для наступления на Россию. Также он рассказал, что РФ на разных уровнях шантажирует государства мира из-за передачи Киеву систем залпового огня.

«Не нужно бояться — надо объединяться. Объединение — это то, чего боится Российская Федерация. Она боится крепкого объединения, что Европейский Союз и США будут действовать как один организм. Для нас это очень важно. Нам очень нужна предметная помощь», — добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/961543297868625/

Вторая встреча Контактной группы по обороне Украины, инициированная министерством обороны США, состоится 23 мая в онлайн-формате. Первая прошла 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.

Главными из известных итогов встречи стало решение оборонных чиновников всех 40 государств улучшить логистику и наращивать объемы помощи Украине, собираться для уточнения ее потребностей ежемесячно и официальное согласие ФРГ предоставлять Киеву тяжелое оружие.

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https://www.youtube.com/watch?v=t9Z6UE6LbVs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   РСЗО Владимир Зеленский Война России против Украины

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