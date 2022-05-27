США готовятся одобрить ракетные системы большой дальности для Украины — CNN 27 мая, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Реактивная система залпового огня HIMARS (Фото:fr.m.wikipedia.org)

Соединенные Штаты готовятся отправить Украине передовые ракетные системы большой дальности, поскольку они становятся главным запросом Киева, сообщает CNN.



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По информации медиа, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

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Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров — намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть в Украине, — что, по мнению Киева, может изменить правила игры в войне против России.

Отмечается, что еще одна система, которую запросила Украина — это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS — более легкая колесная система, способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Однако администрация Байдена в течение нескольких недель колебалась, стоит ли отправлять эти системы, на фоне опасений, высказанных в Совете национальной безопасности, что Киев может использовать их для проведения наступательных атак на территории России.

Сообщалось, что одновременно с поставками оружия США обсуждают с Украиной «опасность эскалации», если Киев нанесет удар по территории «в глубине России».



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