«Наступление РФ на Донбассе — безжалостная битва». Украине нужны РСЗО и дальнобойная артиллерия — Кулеба 24 мая, 10:13 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения Украине — особенно РСЗО и дальнобойной артиллерии.

Война России против Украины — главные события 24 мая

У себя в Twitter он написал, что пока рано говорить о том, что Украина имеет все необходимое вооружение.

«Наступление России на Донбассе — это безжалостная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР», — подчеркнул Кулеба.



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