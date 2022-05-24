«Наступление РФ на Донбассе — безжалостная битва». Украине нужны РСЗО и дальнобойная артиллерия — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения Украине — особенно РСЗО и дальнобойной артиллерии.
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У себя в Twitter он написал, что пока рано говорить о том, что Украина имеет все необходимое вооружение.
«Наступление России на Донбассе — это безжалостная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР», — подчеркнул Кулеба.
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