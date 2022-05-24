«Наступление РФ на Донбассе — безжалостная битва». Украине нужны РСЗО и дальнобойная артиллерия — Кулеба

24 мая, 10:13
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Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения Украине — особенно РСЗО и дальнобойной артиллерии.

Война России против Украины — главные события 24 мая

У себя в Twitter он написал, что пока рано говорить о том, что Украина имеет все необходимое вооружение.

«Наступление России на Донбассе — это безжалостная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР», — подчеркнул Кулеба.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1528984295058067456
https://www.youtube.com/embed/RzfuA7e06NA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Артиллерия РСЗО Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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