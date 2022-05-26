Купит HIMARS. Польша планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему 26 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Реактивная система залпового огня HIMARS (Фото:fr.m.wikipedia.org)

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Страна планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему.

Об этом пишет Польское радио.

Польша планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему с отечественной системой управления боем.

Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

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Контракт трехлетней давности предусматривает первые поставки систем залпового огня в следующем году. Система HIMARS – это современное оружие, позволяющее с высокой точностью поражать объекты на территории противника. Для этого используются ракеты большой дальности.

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