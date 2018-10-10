РосСМИ назвали имя третьего подозреваемого в деле Скрипаля

Третий подозреваемый приехал в Лондон за два дня до отравления Скрипалей

В деле об отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий подозреваемый, сообщает Фонтанка.

По данным источников, власти Великобритании готовы объявить соучастником Александра Петрова (Александра Мишкина) и Руслана Боширова (Анатолия Чепиги) 45-летнего Сергея Федотова.

Отмечается, что Федотов в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию. В это время, по данным Чешского радио, Петров и Боширов вели слежку за Скрипалем в Праге.

Федотов также посещал Киев, Милан, Женеву и Лондон. В Великобритании он был трижды - в марте 2016 года, марте 2017 года и марте 2018 года. "Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними", - отмечает Фонтанка.

В сообщении указывается, что неизвестно, почему полиция Британии решила скрыть информацию о третьем подозреваемом. Предполагается, что о Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном "файле", так как они вместе запечатлены камерами видеонаблюдения, а Федотов передвигался автономно.

По данным Фонтанки, Федотов, Боширов и Петров во время заграничных поездок пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами, что косвенно указывает на причастность к ГРУ.

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Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

По данным Bellingcat и The Insider, Александром Петровым оказался военный врач, сотрудник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.

В Кремле эту информацию не подтверждают.