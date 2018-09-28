"Это он, Толя". Как фитнес-тренер Боширов оказался полковником ГРУ – подробности новых разоблачений вокруг дела Скрипаля

Обнародованные ранее данные паспортных анкет Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, дали толчок множеству дополнительных расследований об этих людях.

В итоге за последние дни мир узнал настоящее имя "Боширова" и основные вехи его карьеры в российской разведке. Тем временем ФСБ пришлось срочно искать источник утечек в своих рядах, а британская пресса рассказала первые данные о третьем подозреваемом в покушении на Скрипалей.

НВ собрало все новые подробности о громком деле и предполагаемых исполнителях преступлениях.

Настоящий полковник

26 сентября международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами российского издания The Insider обнародовала третью часть своего масштабного расследования о Петрове и Боширове. Ранее оба мужчины дали интервью, в котором назвали себя "бизнесменами средней руки", а цель поездки в Солсбери – туристической.

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В этот раз главным объектом расследования стал Руслан Боширов – как выяснилось, в действительности его зовут Анатолий Чепига, он является 39-летним полковником ГРУ и, вероятно, даже удостоен звания "герой России".

Имя полковника Чепиги на стелле у памятника маршаллу Рокоссовскому в Благовещенске, где он окончил военное училище / Фото Bellingcat и The Insider

Авторы разоблачающего материала отмечают, что искали Боширова "среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку". Зная примерный возраст подозреваемого в отравлении Скрипаля мужчины, они просматривали фотографии выпускников начала 2000-х годов.

На одном из таких снимков, где бывшие студенты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) запечатлены в Чечне, расследователям удалось обнаружить человека, напоминающего Боширова. И хотя сходство не было очевидным, дальнейший поиск среди выпускников этого же училища привел к открытому списку тех из них, кто был награжден званием "герой России".

Возраст одного из таких "героев"- Анатолия Чепиги – примерно совпадал с возрастом "Боширова". Расследователи также установили, что человек с таким именем в 2003–2005 годах был приписан к воинской части 14-й бригады спецназа ГРУ в Хабаровске, а его фотография из системы Российский паспорт соответствует внешности "Руслана Боширова".

Выписка из системы Российский паспорт / Фото Bellingcat и The Insider

В одном из материалов на сайте училища обнаружились и подробности биографии полковника Чепиги: "Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации".

Трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. За выполнение "миротворческой миссии" присвоено звание героя РФ

Его имя также выбито в перечне героев РФ у памятника маршаллу Рокоссовскому в Благовещенске, где находится училище.

Расследователи впоследствии предположили, что, скорее всего, Чепигу представили к награде за участие во вторжении на Донбасс, поскольку его подразделение было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года.

Bellingcat и The Insider также выяснили, что имя "Руслана Боширова" ГРУшник получил после переезда в Москву, где он закончил академию Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ (на сленге разведчиков ее называют "консерваторией").

Достоверность этого расследования вскоре подтвердило российское издание Коммерсантъ, корреспондентам которого удалось поговорить с бывшими односельчанами разведчика – жителями села Березовка (Хабаровский край), где долгое время жила семья Чепиг.

"Это он, Толя", - подтвердила изданию землячка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.

Что рассказали о полковнике Чепиге его односельчане

Рассказы односельчан семейства Чепиг Коммерсантъ обнародовал 27 сентября на условиях анонимности – люди побоялись называть свои имена журналистам. Однако их свидетельства проливают свет на биографию российского разведчика, который, вероятно, стал одним из исполнителей попытки убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Собеседников попросили сказать, насколько знакомый им Анатолий Чепига похож на "Руслана Боширова". В селе Березовка рассказали, что видели Чепигу давно, около десяти лет назад, однако сходство подтвердили несколько человек – как и его учебу в военном училище.

"Руслан Боширов", он же Анатолий Чепига, дает интервью / Скриншот Russia Today

"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его ["Боширов" и "Петров" давали интервью российскому каналу Russia Today], - рассказала Коммерсанту одна из собеседниц, узнавшая Чепигу на всех материалах. - В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ (Благовещенск). Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше".

Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. [...] Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был

По данным издания, отец Анатолия Чепиги в 1990-е был директором специализированной передвижной механизированной колонны Ивановская в Березовке, потом устроился в воинскую часть. Мать работала бухгалтером.

Посло окончания военного вуза Чепига уехал по распределению. По сведениям односельчан, он женат, у него двое детей. "Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве", - уточняет Коммерсантъ.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится, - говорит еще одна жительница Березовки. - Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным".

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Что выяснила о Чепиге и третьем подозреваемом британская пресса

В свете новых данных о Боширове-Чепиге британское издание The Times предположило, что он мог лично знать Сергея Скрипаля, которого разведчик совместно с "Александром Петровым" пытался отравить. Таким образом, у него мог быть еще и дополнительный личный мотив исполнить это преступление

"Анатолий Чепига принимал участие в Чеченской войне, а Сергей Скрипаль в свое время предоставил британской разведке список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне", - пишет The Times.

Издание подчеркивает, что карьера Чепиги, к тому же, поразительно похожа на карьерный путь в разведке самого Скрипаля, экс-сотрудника ГРУ и бывшего двойного агента. "И это может иметь большое значение в продолжающемся расследовании покушения на убийство", - резюмирует газета.

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В свою очередь, влиятельное британское издание The Telegraph обнародовало информацию о том, что британская полиция установила личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипаля в Солсбери.

По данным контртеррористического подразделения полиции, на которые ссылается газета, третий подозреваемый также является агентом российской военной разведки.

Предположительно, он помог спланировать атаку, осуществленную позже "Бошировым" и "Петровым" – еще до того, как они привезли нервно-паралитическое вещество класса Новичок на территорию Великобритании.

Имя этого агента не раскрывается, однако известно, что в ходе подготовки к покушению он также приезжал в Британию.

"Агент ГРУ, как представляется, посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество", - пишет издание.

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Чем эти разоблачения обернулись для ФСБ

На фоне целой череды разоблачений в российской Федеральной службе безопасности (ФСБ) начали срочную проверку по факту утечки личных данных "Петрова" и "Боширова". 25 сентября со ссылкой на свои источники об этом сообщило российское агентство Росбалт.

В частности, речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы РФ, обнародованных Bellingcat и The Insider.

Обычно такую работу поручают офицерам на уровне капитана. [...] Либо задание было поставлено на самом высоком уровне, либо же руководство ГРУ желало таким образом порадовать своего начальника, то есть Путина

По данным источника Росбалта, в ФСБ ищут тех, кто предоставил журналистам анкеты и прочие документы на Петрова и Боширова, содержащие их личные данные. "В отношении тех, кто допустил "утечку", будут приняты очень серьезные меры", - заявил собеседник агентства.

Внутреннее расследование в ФСБ уже сказались на российском "черном рынке" услуг по предоставлению "закрытых" персональных данных. "В частности, сейчас ни за какие деньги нельзя купить данные из системы Роспаспорт и системы, в которой фиксируются перемещения человека через границу России", - пишет Росбалт.

Тем временем расследователи из Bellingcat и The Insider обещают в течение ближайших недель раскрыть имя и настоящую биографию Александра Петрова – второго подозреваемого в отравлении Скрипаля.

В интервью ВВС сотрудник Bellingcat под псевдонимом Мориц Ракужицкий рассказал, что "Петров", скорее всего, имеет не столь высокое воинское звание, как его напарник полковник Анатолий Чепига. Вероятно, "Петров" является капитаном или старшим лейтенантом.

Ракужицкий также отметил, что источники Bellingcat в российских вооруженных силах поражены тем, что в покушении на Скрипаля задействовали разведчика со столь высоким званием (полковника Чепигу).

"Обычно такую работу поручают офицерам на уровне капитана. Они [источники] считают, что, либо это указывает на то, что задание было поставлено на самом высоком уровне, либо же руководство ГРУ желало таким образом порадовать своего непосредственного начальника, то есть Путина", - заявил Ракужицкий.