Не Боширов, а Чепига: расследователи узнали настоящее имя подозреваемого в отравлении Скрипалей

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами российского издания The Insider установили настоящую личность Руслана Боширова - одного из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

По данным расследователей, человеком, который приехал в Великобританию в марте 2018 года по паспорту на имя Руслана Боширова, оказался полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига.

Bellingcat и The Insider утверждают, что предположение, что Руслан Боширов и Анатолий Чепига – это один человек, подтвердила выписка из системы Российский паспорт 2014 года.

Согласно материалам расследования, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области на китайско-российской границе. После окончания Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проходил службу в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Его трижды отправляли в командировку в Чечню во время второй чеченской войны.

В декабре 2014 года Чепиге присвоили звание героя РФ "за выполнение миротворческой миссии". По данным расследователей, скорее всего, ГРУшника представили к награде за участие во вторжении на Донбасс, поскольку подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года.

По данным Bellingcat и The Insider, Чепига получил новое имя "Руслан Боширов" после переезда в Москву, где он окончил Военную академию Генерального штаба вооруженных сил РФ.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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