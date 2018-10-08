"Завербованный ГРУ военный врач". Расследователи установили личность второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, - Александр Евгеньевич Мишкин, узнали расследователи The Insider и Bellingcat.

По данным журналистов-расследователей, Александр Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

Фото: The Insider

Как отмечает Bellingcat, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в селе Лойга в Архангельской области. Он окончил престижную военно-медицинскую академию. Во время обучения Мишкин был завербован ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву, где получил паспорт на новое имя - Александр Петров.

Расследователи узнали, что в период 2011-2018 гг. Александр Мишкин очень много разъезжал под новым именем. В частности, он несколько раз посещал Украину и Приднестровье. В последний раз Петров-Мишкин был в Киеве во время Майдана в декабре 2013 года.

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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.