"Петров и Боширов" следили за Скрипалем в Чехии - СМИ

"Петров и Боширов" следили за Скрипалем, когда тот приезжал в Чехию

Двое российских офицеров ГРУ, известных как "Александр Петров" и Руслан Боширов", тайно посещали Чехию в 2014 году, в то же время в стране находился бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, сообщает Чешское радио со ссылкой на источник в разведке.

Во время своего визита Скрипаль встречался с чешскими сотрудниками контразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов.

Источники радио убеждены, что "Петров и Боширов" вели слежку за Скрипалем.

В частности, "Петров" проживал в одном из отелей чешского города Острава с 13 по 16 октября 2014 года, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник "Боширов" посетил Прагу 11 октября.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.