Односельчане узнали в "российском туристе" Боширове полковника ГРУ Анатолия Чепигу - Ъ

Жители села Березовка Амурской области подтвердили, что подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей сотрудник российской военной разведки Руслан Боширов похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Великобритания считает причастными к отравлению в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двоих граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом Лондон не исключает, что россияне использовали фальшивые имена.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области.

"Это он, Толя… Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его", - заявили земляки Чепиги российскому изданию КоммерсантЪ на условиях анонимности.

По их словам, семья Анатолия Чепиги долгое время жила в селе Березовка, а затем переехала в Благовещенск. Его супруга, по их сведениям, жила в Хабаровске. Собеседники Ъ сообщили, что видели Анатолия Чепигу по меньшей мере десять лет назад. А не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

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"В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был", - заявила жительница Березовки, добавив, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.

В то же время еще одна односельчанка не смогла узнать в опубликованных видео и фото Анатолия Чепигу. "Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", - рассказала она.

По ее словам, все в селе знали, что Чепига служил в горячих точках.

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Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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