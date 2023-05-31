Российские добровольцы, совершившие рейд в Белгородской области, планируют штурмовать Москву — командир 31 мая, 10:14 Бойцы РДК стоят рядом с бронетранспортером (Фото:Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS)

Российские добровольцы, которые проводили рейд в Белгородской области, планируют штурмовать Москву, заявил их командир изданию The Times.

По его словам, у них есть «тысячи» кандидатов, ожидающих вступления в их ряды, и они будут продолжать совершать рейды на границу, пока их силы не станут достаточно большими, чтобы штурмовать Москву.

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«У нас есть серьезные возможности», — сказал командир легиона Свободная Россия с позывным Цезарь.

Он заявил, что у них «есть минометы, бронемашины, ПЗРК Стингер, переносные противотанковые комплексы и высокоэффективный разведывательный беспилотник».

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.