«Невозможно не увидеть». Что продемонстрировало появление российских добровольцев в Белгородской области РФ — Портников 28 мая, 12:43 Кадр из видео, опубликованного бойцами российского добровольческого корпуса (Фото:Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS)

Украинский публицист и политолог Виталий Портников в интервью Radio NV рассказал, что продемонстрировало появление российских добровольцев в Белгородской области России.

В эфире Radio NV Портников отметил, что Министерство обороны РФ за 15 месяцев войны с Украиной не защитило границу с Украиной.

«Абсолютно не имеет значения, кто туда прорвался и как это называется. Как не имело никакого значения, кто прорвался в Крым в 2014 году. Это были российские войска, как бы они себя не называли — „самообороной“ Крыма, „зелеными человечками“. Это была граница фактически России с Украиной, туда прорвались российские войска. Теперь мы видим ситуацию зеркальную. Идет война с Украиной, а российские военные не укрепляют российско-украинскую границу», — заявил политолог.

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Он отметил, что если бы Россия не находилась в состоянии войны с Украиной, то могла бы сослаться на это, объясняя ситуацию, но в данном случае это невозможно.

«15 месяцев вы воюете, это военная граница, это граница со страной, на территории которой вы проводите так называемую „СВО“. Вы не думали ее защитить? Конечно, все это видят. Это невозможно не увидеть, честно говоря», — констатировал Портников.

Политолог назвал это признаком слабости.

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России ранее сообщили, что во время рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.

25 мая бойцы РДК заявили, что снова зашли на территорию России.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и начал его штурм.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона опровергали потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе провели исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.