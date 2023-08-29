После смерти Пригожина. Энн Эпплбаум — о том, что теперь будет делать путинское окружение в борьбе за власть
Энн Эпплбаум: Пригожин на Москву не пошел. Может быть, теперь туда пойдет кто-то другой (Фото:wikipedia)
В своей колонке для The Atlantic известная американская журналистка Энн Эпплбаум рассуждает о том, к каким последствиям может привести смерть Пригожина и как после этого показательного убийства будет вести себя российская элита
Россия Владимира Путина давно превратилась в страну загадочных смертей. В 1998 году, вскоре после назначения Путина главой спецслужб, на лестничной площадке своего дома в Санкт-Петербурге была застрелена Галина Старовойтова, депутат, верившая в то, что в Россию придет демократия. В 2006 году на лестничной площадке своего дома в Москве была убита Анна Политковская, журналистка, слишком много узнавшая о чеченских войнах, которые Путин использовал для прихода к власти. В 2015 году Борис Немцов, ярый критик президентства Путина, был убит киллером в двух шагах от Кремля. Другие критики едва выжили. Например, в 2020 году Алексей Навальный, организатор единственного по-настоящему национального антипутинского политического движения, тяжело заболел во время перелета из Томска в Москву после того, как его отравили.
Все эти жертвы были официальными оппонентами Путина, людьми, которые говорили или писали, выступая против построенной им клептократии. После того как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, при странных обстоятельствах появилась новая категория жертв