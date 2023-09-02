Является ли Путин агентом Китая. Как война в Украине и вспышка национализма приближают распад России — историк 2 сентября, 06:38 Россия приближается к фрагментации, считают украинские эксперты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Потеря «нероссийских» территорий РФ может стать следствием протестов против роста националистических настроений в стране-агрессоре. Об этом говорится в колонке профессора истории, директора Украинского научного института Гарвардского университета Сергея Плохия.



По словам Плохия, уже сформирован основной идеологический компонент современной России, и это национализм как антитеза советскому интернационализму. Не только представители режима, но и большинство политзаключенных Кремля являются националистами.

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Хорошей новостью профессор считает то, что националистические лидеры, которые придут к власти, будут более рациональны, чем Владимир Путин.

«Некоторые российские коллеги говорили о том, что единственный способ понять, что происходит, — это допустить, что Путин является агентом Китая. Иначе, все, что он делает для России, с точки зрения националистической критики, того же Игоря Стрелкова-Гиркина, с самого начала полномасштабной агрессии не в национальных интересах россиян. Это, например, потеря рынков в Европе. Даже если сегодня закончится война, и новый Ельцин появится, и все бросятся спасать Россию, даже при таком условии возвращения этих рынков не будет в полном масштабе. И этот националистический режим должен отстроить мосты с Европой, которая будет уже включать Украину», — прогнозирует ученый.

Формирование России как национального государства и, одновременно, продолжение войны против Украины, на которую забирают жителей этнических окраин, создают предпосылки для распада федерации в нынешнем виде, заявил Плохий.

«Я очень легко вижу потерю нероссийских территорий как результат мобилизации, в том числе, против русского национализма, против российской политики», — отметил он, добавив, что ему при этом трудно представить ситуацию, при которой, к примеру, Санкт-Петербург и Владивосток не останутся в одной стране.

«Потому что есть этот клей русского национализма, который является крупнейшей силой сегодня в Российской Федерации», — резюмировал историк.

26 декабря 2022 года диктатор Путин предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации, например «уральцы» или «московиты». По его словам, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», русский народ может не сохраниться.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с Россией после войны, однако мир должен быть готов к фрагментации империи.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.