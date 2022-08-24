РФ развалится, а Украина останется соборной, независимой и единой — Резников

24 августа, 15:34
Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона во время поздравления украинцев с Днем Независимости.

Резников призвал всех верить в победу Украины и добавил, что наше государство находится на «светлой стороне силы».

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«Мы с вами одолеем орков и страна Мордора (РФ — ред) развалится на отдельные государственные образования. Мы с вами увидим этот развал. А мы останемся соборными, независимыми и едиными», — подчеркнул министр.

Ранее Резников говорил, что «худший сценарий» войны уже позади, а Украина стоит на пороге «нового этапа» войны, начав контрнаступление на одном из направлений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для страны-агрессора России война закончится потерей колоний.

https://www.youtube.com/embed/cPwZIMUvYw8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Алексей Резников Война России против Украины

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