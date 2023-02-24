Путин запустил процесс распада России, мир должен к этому готовиться — Данилов 24 февраля, 17:20 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

У Запада пока нет окончательного решения, что делать с Россией и там не понимают, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен готовиться к распаду РФ, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 23 февраля.

Данилов назвал «позорной» ситуацию, когда российская делегация, члены которой поддерживают войну против Украины, принимает участие в заседании ПА ОБСЕ. Он заявил, что есть европейцы, желающие заставить Киев пойти на компромиссы. По его словам, они должны помнить: «могут в любой день оказаться в ситуации, в которой оказалась Украина 24 февраля в прошлом году».

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«Миру нужно готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня беспокоиться[…] Российская Федерация прекратит существование в нынешних пределах», — сказал секретарь СНБО, добавив, что распад России запустил диктатор Владимир Путин 24 февраля.

Во время видеообращения 24 февраля Зеленский заявил, что Украина «сделает все», чтобы в 2023 году одержать победу. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что «победа Украины — это создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть».

За год полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 147 тысяч военных, 3363 танка, 299 самолетов и тысячи единиц другой техники.