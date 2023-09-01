«Путин очень подвел кое-кого». Чего ждет от Зеленского, Белого дома, сумасшедших из Кремля, Китая, а также от зимы Алексей Данилов 1 сентября, 14:55 NV Премиум На фоне ракетной опасности. Секретарь СНБО в своем кабинете (Фото:NV)

Будущие украинские ракеты, мобилизация, московские партизаны и вина Путина перед Китаем в прогнозах и оценках секретаря Совбеза Алексея Данилова.

С секретарем СНБО Алексеем Даниловым NV встретился в предпоследний день жаркого киевского лета. На столичных улицах царило солнце, раскаляя асфальт. Но и в прохладных коридорах Совбеза было «жарко» — в ведомстве Данилова анализировали последние решения президента и ставки по контрнаступлению, судьбе военно-лечебных комиссий (ВЛК) и другим проблемным вопросам.

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Сам секретарь СНБО в своем кабинете наблюдал на большом дисплее карту Украины, где в хронологическом порядке демонстрировались последние воздушные атаки россиян с траекториями пролета вражеских ракет.

Отвлекшись от анализа вражеских ударов, Данилов поговорил с NV о настроениях Запада, «красных линиях», мобилизации, производстве украинского оружия и даже о последствиях «бунта» Евгения Пригожина.

— Что сейчас происходит с настроениями относительно Украины на Западе? Довольно часто оттуда звучат какие-то идеи относительно переговоров с Кремлем, или мира в обмен на территории или вступления в НАТО?