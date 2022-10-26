«РФ отброшена в эпоху ранних Романовых». 10 аргументов историка Сергея Плохия о том, как Путин ускоряет распад империи 26 октября, 19:45 Сергей Плохий: Реальным вариантом является уменьшение территории России. Достаточно посмотреть на Чечню (Фото:Цензор.НЕТ)

Полномасштабному вторжению России в Украину предшествовало историческое "эссе" диктатора Владимира Путина о «единстве русского и украинского народов», тем самым он копировал представления, бытовавшие до революции 1917 года. На самом деле в РФ до сих пор не признали, что их государство — колониальное, а процесс его распада не завершился с исчезновением Советского Союза и продолжается до сих пор. Такое мнение украинский историк, профессор Гарварда Сергей Плохий высказал в интервью журналисту Михаилу Зыгарю.



НВ собрал 10 сильных тезисов Плохия о том, как Путин использует мнимые исторические императивы для оправдания агрессивной войны и почему попытки расширения территории РФ могут привести к обратному эффекту.

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1 Модель русской имперской идеологии: существует один большой русский народ, все попытки каким-то образом разъединить великороссов, малороссов и белорусов — это или ошибки власти, или зловредные козни Запада. Идеи столетней выдержки привносятся в наш новый ядерный мир в новых контекстах и используются как дорожная карта для формирования политики, для начала войн.

2 Современная российская история начинается с Карамзина. Его История государства Российского не отличалась от того, как писалась история Британии или история Франции, которые были империями. Отличие от Британии и Франции в том, что история России не была переосмыслена как история империи. Впервые Россия получила границы, отличные от границ империи, только с созданием Советского Союза — возникла РСФСР.

3 В советских учебниках подавали, что история СССР началась не в 1922 году, а якобы в Киеве, с Владимира, с крещения Руси. В этом смысле реальной истории России фактически еще не написано. То, что нам предлагается, — это имперские эрзацы, которыми легитимизируется абсолютно нелегитимная война. И главный нарратив — Россия как империя, неважно, осознается это или нет.

4 Мир и постсоветское пространство в частности переживает момент падения империи, возникновения национальных государств, который начался в 1914 году. Османская империя исчезла, Австро-Венгрия исчезла. Российская империя исчезла на какой-то период времени, потом большевики ее склеили силой и определенными уступками национальным меньшинствам. Развал Советского Союза — это продолжение развала Российской империи, и он не завершился, а принес войны…

5 Развал России с точки зрения подвижки границ также не закончился. Часто имеют в виду Крым, «референдумы», что Россия сможет куда-то двинуться, что-то захватить. Но думаю, не менее реальным вариантом является уменьшение территории России. Достаточно посмотреть на Чечню, де-факто государство в государстве, с вассалитетом, уходящим вглубь столетий. Наличие Чечни говорит о том, что РФ сегодня вполне вписывается в определение империи. Причем даже не XIX века — это откат к периоду первых Романовых (начало XVII века — ред.), наверное.

6 Деникин перефразировал Пушкина (стихотворение Клеветникам России — ред.), говоря о Великороссии и Малороссии, что это внутренний конфликт славян. Путин ретранслирует уже не Пушкина, а Деникина. Парадигма со времени Польского восстания 1830 года до российско-украинской войны 2022 года не изменилась, в этом главная проблема.

7 В 1991 году мне казалось, что мы смогли обмануть историю. Что мы можем учиться на ошибках других. Был кровавый развал других империй, а лидерам республик СССР это удалось без войны. Но сразу же появилась Чечня. Была надежда, что это исключение из правила. Но появляется Крым… Сегодня оставаться в той наивной рамке, в которой ряд историков и политиков находились до 2014 года, просто невозможно.

8 Что произойдет между англичанами и шотландцами — открытый вопрос. Параллель — русские и украинцы. Хочу надеяться, что между Британией и Шотландией не произойдет войны. Мои надежды связаны не с тем, что англичане и шотландцы посмотрят на ужасы Мариуполя и бомбардировку Харькова и извлекут уроки. В Британии, в отличие от российского и постсоветского пространства, выработаны механизмы решения вопросов без военного конфликта. Условно их можно назвать демократией. Этих механизмов в российской истории не сформировалось.

9 Россия и СССР не соответствуют моделям государств, имевших заморские колонии. Но глобальные модели империй совпадают. Центральная Азия, борьба Британии и России за военное и политическое присутствие в этом регионе — это классика. Очень много сравнений Сибири с Канадой. Если смотреть на европейскую часть Российской империи / Советского Союза, можно говорить о внутреннем колониализме. В вопросе языковой политики в Украине мы сталкиваемся с разными формами колониализма — от запрета публикаций на украинском языке до сужения сферы его функционирования и перехода элит на язык господствующей империи.

10 Что мы видим, наблюдая распад других империй, переформатирование исторического самосознания бывших доминантных стран, — это создание новой идентичности, не связанной с имперской. Этот процесс Россия неохотно начала в отношении постсоветского пространства. А в отношении территорий, которые входят в состав Российской Федерации, этот процесс еще и не начинался.