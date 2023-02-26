«Будут московиты, уральцы и другие». Путин неожиданно заговорил о распаде РФ

26 февраля, 13:27
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые допустил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население поделится на отдельные нации.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Россия 1, его цитирует TACC.

По его словам, русский народ, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», может не сохраниться.

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«Если мы пойдем по этому пути (распада России — ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться… Будут московиты какие-то, уральцы и так далее», — заявил Путин.

Кроме того, кремлевский руководитель выдумал, что «эти планы изложены на бумаге».

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«Но это все есть, это все написано, на бумажке все написано. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать», — сказал Путин.

Он отметил, что единственная цель Запада — якобы «ликвидировать Россию в ее нынешнем виде». И добавил, что Запад «мог бы принять страну в „семью цивилизованных народов“ только по частям».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с Россией, и там не понимают, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США Владимир Путин Запад Война России против Украины распад России

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