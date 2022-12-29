Какой эксперимент режим Путина решил поставить над россиянами — журналист

29 декабря, 18:02
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Похороны вагнеровца в Санкт-Петербурге, 24 декабря (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Похороны вагнеровца в Санкт-Петербурге, 24 декабря (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ рассказал об эксперименте, который режим российского диктатора Владимира Путина решил поставить над россиянами.

«Внутренняя ситуация [в России] – это, безусловно, движение в направлении Северной Кореи. Не Ирана даже, потому что Иран все же демократия, хоть и не завершена. А именно в сторону Северной Кореи. Условно говоря, будет эксперимент: удастся ли россиян превратить в северокорейцев», — заявил Мартыненко в эфире Радио НВ.

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Он подчеркнул, что пропаганда в России вышла на новый уровень — «это уже даже не пропаганда сама по себе, а это дрессировка».

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«С воспитанием реакций населения на формирование такого условного рефлекса: если говорится слово „Европа“, значит, должна быть ассоциация — замерзает, погибает, голодает», — пояснил журналист.

По словам Мартыненко, такая стратегия успешна.

«Парадокс в том, что при наличии каких-то средств связи, интернета, хоть и ограниченного, люди все равно в это верят. Значительно больше, чем в 1980-е годы, например, верили советской пропаганде», — отметил он.

22 декабря, российский диктатор Владимир Путин впервые публично назвал вторжение РФ в Украину войной, а не спецоперацией.

25 декабря российский диктатор утверждал, что причиной войны против Украины является "политика геополитических оппонентов, направленная на растяжение исторической России". Он также заявил, что 99,9% граждан России готовы все положить в интересах родины.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Северная Корея Изоляция РФ Российская пропаганда Радио НВ

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