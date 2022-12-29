«Могут поубивать друг друга». Первый шаг к разрушению режима Путина сделан, в РФ началась борьба за власть — интервью с Мартыненко 29 декабря, 08:35 Эксклюзив НВ Кремль, Москва (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В России началась борьба за власть, в которой выделяется основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, считает директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Руководитель наемников, по его мнению, является одним из фаворитов диктатора Владимира Путина, и пользуется этим статусом. А одобренные властями парамилитарные формирования — это первый шаг к разрушению режима, убежден он.

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Диктатор, в свою очередь, вынужден управлять Кремлем в режиме реального времени, чтобы там не убили друг друга, говорит Мартыненко. Он предполагает, что если власть Путина ослабнет, то его окружение может перейти к вооруженным действиям в отношении друг друга.

Как изменилась Россия в 2022 году, за время полномасштабной войны с Украиной Мартыненко рассказал в интервью Радио НВ.

— Что в России меняется? Есть мнение, что Россия готовилась к войне, к санкциям. Более того, те проблемы, которые возникают с бегством россиян, могут быть им на пользу, российский режим готов к консервации. Как вы думаете, можно ли наблюдать подобные тенденции?

— Думаю, что к санкциям Россия не готовилась, потому что они, во-первых, не знали, какие они будут. Поскольку планирование шло на краткосрочную войну, было представление, что санкции будут частные для кого-то — кому-то отдельно запретят въезд-выезд. Они точно не готовились к гуманитарным санкциям, к запрету выступлений спортсменов, санкциям для энергосектора и т.д. Это делается «на ходу» и реакция тоже реактивна, «на ходу».

Никакого планирования, конечно, не было. К войне они, может быть, и готовились. К войне в целом, но не именно в феврале. Это уже была воля только одного человека начать.