Диктатор Путин впервые публично назвал вторжение в Украину войной, на него написали заявление в прокуратуру 23 декабря, 10:12 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

В четверг, 22 декабря российский диктатор Владимир Путин впервые публично назвал вторжение РФ в Украину войной, а не «спецоперацией».

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал Путин.

В стране-агрессоре возбуждают уголовные дела против людей, которые называют вторжение в Украину войной.

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Питерский муниципальный депутат Никита Юферев заявил в Twitter, что прокуратура и МВД РФ теперь должны возбудить против Путина уголовное дело из-за «фейков об армии».

«За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии», — написал он.