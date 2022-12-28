«Северная Корея следит за нашей войной». Как Пхеньян готовит военные действия против Сеула, изучая тактику РФ против Украины — интервью 28 декабря, 11:11 Эксклюзив НВ Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на ракетных испытаниях, 15 декабря 2022 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Николай Полищук, глава общества «Украина-КНДР», рассказал в эфире Радио НВ, как северокорейская диктаторская династия внимательно следит за российским вторжением в Украину и моделирует его детали для действий против Южной Кореи.

— Можете объяснить, почему именно сейчас? С 2017 года такого, ведь, не было, а сейчас Северная Корея вдруг решила атаковать Южную дронами?

— Я начну с того, что, вполне вероятно, это украинское влияние однозначно, и сейчас объясню мое мнение. Мы даже не представляем, какое количество людей сейчас следит, военных экспертов за нашей войной с Россией и делает определенные для себя выводы. К примеру, мы же не анализируем высказывание Лукашенко о том, что надо брать пример с украинской службы радиоэлектронной борьбы.

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Полагаю, сейчас по всему миру проходят испытание и тестирование новых дронов, которые показали свой существенный успех в войне с Россией, причем уже с обеих сторон. Между тем и Северная Корея получила определенный импульс для их изготовления и таких испытаний в условиях, приближенных к боевым. Ничего удивительного здесь нет.

— Вы здесь совершенно правы, ведь многие эксперты называют эту войну также и войной дронов, потому что мы увидели и иранские дроны, и турецкие, много всяких дронов.

— Да и северокорейские видим. Более того, это квадрокоптер, из того, что показали корейцы, ранее не производимые в Северной Корее. Те дроны, которые показывали на их парадах, они больше похожи на наши «Лелеки» или на российские «Орланы».

Кроме того, стоит отметить, что это идеальное оружие для таких стран, как Северная Корея: по стоимости это недорогой прибор, простой в изготовлении, зато ущерб наносит существенный. Без сомнения, они смотрели на эти Shahed и сделали выводы, что это подходящая штуковина для совершения атак на Сеул.