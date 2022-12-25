Путин назвал «причину» войны против Украины и заявил, что 99,9% россиян «готовы все положить на пользу РФ» 25 декабря, 16:50 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что причиной войны против Украины является «политика наших геополитических оппонентов, направленная на растяжение России, исторической России». По его словам, Москва в настоящее время действует в правильном направлении, «защищая» национальные интересы граждан.

Об этом кремлевский диктатор заявил в эфире программы Москва. Кремль. Путин.

«Разделяй и властвуй. Вот они всегда пытались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша цель в другом – в объединении российского народа», – сказал президент РФ.

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Московский карлик также не забыл добавить в своей речи рассказы о «святой» Россие, сказав, что «РФ всегда стремилась разрешать все споры миром и переговорами».

На вопрос о том, что Путина удивило за время войны, он ответил: «Что касается основной части — 99,9% – наших граждан, наших людей, готовых все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особенная страна. И у нас живут особенные люди».

По его словам, это якобы «подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня – еще раз».

Российский диктатор также добавил, что его якобы не удивляет, что некоторые люди ведут себя "не так, как настоящие патриоты".

Он добавил, что в любом обществе всегда есть люди, которые «прежде всего думают о своих личных интересах», но он их «не особо осуждает», поскольку «каждый человек имеет право выбора».

В четверг, 22 декабря, российский диктатор Владимир Путин впервые публично назвал вторжение РФ в Украину войной, а не спецоперацией.

Питерский муниципальный депутат Никита Юферев заявил в Twitter, что прокуратура и МВД РФ теперь должны возбудить против Путина уголовное дело из-за «фейков об армии».