Путин лично настоял на обмене Медведчука на героев Мариуполя, хотя ФСБ была против — WP 2 октября, 05:35 Виктор Медведчук был отправлен в Россию (Фото:SashaSever12/Twitter)

Кремлевский диктатор Владимир Путин лично настоял на том, чтобы его кума Виктора Медведчука обменяли на героев Мариуполя.

Об этом сообщает Washington Post.



Отмечается, что диктатор отказался слушать сотрудников ФСБ, которые предупреждали его, что обмен 215 украинцев на 55 российских оккупантов и Медведчука вызовет негативную реакцию в РФ.

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«Показательно, что Путин предпочел обменять своего прихлебателя и одной из доверенных лиц в Украине Медведчука, на героев Мариуполя. В Украине очень многие радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно», — сообщил источник издания

В статье также сообщается, что посредником обмена выступил российский олигарх Роман Абрамович, который находится под санкциями Евросоюза. Свои действия Абрамович обсуждал с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источник издания в Госдепартаменте подчеркнул, что своим решением кремлевский диктатор показал «что на самом деле является для него важным».

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.