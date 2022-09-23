«Абсолютно деклассирован». Обмен стал для Медведчука тяжелой травмой — ГУР Минобороны 23 сентября, 13:01 Фото Виктора Медведчука после задержания, обнародованное СБУ 12 апреля 2022 года (Фото:Служба безпеки України via Telegram)

Обмен стал для кума Путина Виктора Медведчука тяжелой травмой, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В комментарии ТСН он отметил, что желание Медведчука — «русский мир» в Украине и быть наместником своего кума — не сбылось и не сбудется.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован. То, что кум Путина вернулся в Россию и это позволило вернуть наших защитников, я думаю, это, безусловно, правильный шаг стратегический, который украинское общество по достоинству оценивает», — сказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны.

Видео дня

В ответ на уточняющий вопрос, действительно ли Медведчук не хотел этого обмена, Юсов сказал, что Медведчук не хотел, чтобы такая ситуация возникала, «потому что то, что его отдают, каким образом, в каком статусе и кому, безусловно, для человека, который еще несколько лет назад считала себя наместником бога на земле, это страшная психологическая травма и поделом, я бы сказал».

22 сентября стало известно, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. В обмен на защитников Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Пять командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчука было «не жаль отдавать», поскольку он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.