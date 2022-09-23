«Абсолютно деклассирован». Обмен стал для Медведчука тяжелой травмой — ГУР Минобороны

23 сентября, 13:01
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Фото Виктора Медведчука после задержания, обнародованное СБУ 12 апреля 2022 года (Фото:Служба безпеки України via Telegram)

Фото Виктора Медведчука после задержания, обнародованное СБУ 12 апреля 2022 года (Фото:Служба безпеки України via Telegram)

Обмен стал для кума Путина Виктора Медведчука тяжелой травмой, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В комментарии ТСН он отметил, что желание Медведчука — «русский мир» в Украине и быть наместником своего кума — не сбылось и не сбудется.

https://www.youtube.com/watch?v=NPIojhZz9zs&t=16s

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован. То, что кум Путина вернулся в Россию и это позволило вернуть наших защитников, я думаю, это, безусловно, правильный шаг стратегический, который украинское общество по достоинству оценивает», — сказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны.

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В ответ на уточняющий вопрос, действительно ли Медведчук не хотел этого обмена, Юсов сказал, что Медведчук не хотел, чтобы такая ситуация возникала, «потому что то, что его отдают, каким образом, в каком статусе и кому, безусловно, для человека, который еще несколько лет назад считала себя наместником бога на земле, это страшная психологическая травма и поделом, я бы сказал».

22 сентября стало известно, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. В обмен на защитников Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Пять командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчука было «не жаль отдавать», поскольку он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Виктор Медведчук Обмен пленными Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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